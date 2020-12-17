中天新聞轉戰YouTube頻道，為了力拚250萬訂閱數，美女主播一個接一個豁出去，繼鄭亦真吃漢堡、劉盈秀跳螃蟹舞、周玉琴扮火辣女教官後，今(17日)王乃妤也公開其真實素顏，完美無瑕疵的好膚質令人羨慕。
中天美女主播王乃伃工作敬業，今日更不惜素顏上街訪問，畫面曝光讓網友驚艷不已，大讚王乃伃不愧天生麗質，素顏也好美！而主播盧秀芳也不忘趁此機會，幫線上6萬多位網友謀福利，揭開王乃伃最真實一面。
原來王乃伃因為平日較少運動，加上長期晚睡、作息顛倒又淺眠，身體比較虛，前陣子還因為腎臟問題，動了小手術。接著她更曝光自己辦公室抽屜中的滿滿補品與藥瓶，令粉絲看了好心疼。
同時王乃伃也在與盧秀芳的對談過程中，意外洩漏了自己幽默的一面。被盧秀芳好奇提問：「今天去做街訪，有民眾認出妳嗎？」王乃伃笑說：「還真的沒有，可能是因為素顏。」一句話逗樂眾人。
(中時新聞網)
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