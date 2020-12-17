聯發科（2454）宣佈，成為開放工程聯盟（MLCommons）聯盟的創始成員，MLCommons為開放式產業聯盟，由Google、Facebook及微軟等全球領導廠商發起成立，將共同致力於推進機器學習（ML）和人工智慧（AI）的標準及衡量指標。

除了聯發科外，MLCommons的創始成員還包括有Google、Facebook、微軟、阿里巴巴和百度等多家大廠。聯發科表示，未來將與聯盟成員將在人工智慧領域的專業知識進行深度交流，以支持跨行業的人工智慧框架和衡量標準，從而精進搭載聯發科技晶片方案終端設備的使用者體驗。

聯發科執行副總經理暨技術長周漁君表示，人工智慧的應用日益普及，不僅為人們提供更佳的資訊獲取管道，也為醫療、商業和教育等領域開闢了新的應用發展。MLCommons聯盟致力於與世界頂尖專家和相關團體制定人工智慧測試標準，從而加速該領域的創新，聯發科將與其他聯盟創始成員攜手促進全球合作，以建立並共享最佳解決方案。

據了解，MLCommons聯盟為一家非營利組織，由MLCommons的創始人兼理事會主席，同時是Google公司主導機器學習指標專案組的資深工程師Peter Mattson和半導體、計算和機器學習產業的資深人士David Kanter所領導。該聯盟創始成員為50多位元來自學術界，以及軟體、硬體、電子和產品創新領域機器學習專家。

MLCommons聯盟正和聯合業界領先的專家、技術人員和學者，進行開發並共用機器學習和人工智慧的公共資料庫與最佳實作規範。以衡量人工智慧效能的頂尖業界基準MLPerf為例，聯發科2020年協助設計首個應用在行動通訊的MLPerf基準測試，並在目前的版本中展現絕佳的結果。

MLCommons聯盟執行董事David Kanter表示，聯發科為MLPerf開發者平台團體、移動裝置軟體開發套件以及DeepLabV3基準的實施做出了重大貢獻。我們很榮幸並歡迎聯發科成為MLCommons聯盟的創始成員，期待在未來專案中進一步開展合作並獲得聯發科的持續支援。

(工商 )