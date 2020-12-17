沈玉琳下周迎來53歲生日，17日與Melody主持TVBS節目《11點熱吵店》，製作單位為他提前驚喜慶生，愛妻芽芽也低調現身攝影棚，讓他相當開心。沈玉琳曝今年接下20場尾牙主持，但受電子業龍頭宣布停辦影響，近日也受波及被取消2場，僅剩18場，雖然春酒工作未定，但他悲觀看待，「真的不敢多想」。

沈玉琳坦言，新的一年本有30場春酒主持，但疫情影響接連取消，甚至在前一天半夜收到取消簡訊，「還好有先收12萬訂金，但保留到明年不知是否舉辦」。他即將53歲，最近去健檢只有胃輕微發炎，他自豪自己連3高都沒，預估是7月初王世均推薦吃胎盤素，才讓他5個月瘦下5.5公斤，目前僅剩70.5公斤的他，笑稱連小腹都沒了。

至於結婚10年的沈玉琳，是否再幫愛女添弟妹？他笑稱這問題在家裡討論好幾次，不過還是以老婆意見為優先，目前沒結紮，也沒刻意避孕，「順其自然啦，或許芽芽的想法會改變也不一定」。

(中時 )