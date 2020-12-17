由於美中角力，美國對大陸科技業祭出一連串的制裁措施，使得大陸高端晶片面臨斷供，只能加速推動國內晶片自主，大陸財政部等4部委今（17）日公告，28奈米以下半導體業，最高10年免徵企業所得稅的政策優惠，提前追溯自2020（今）年1月1日起適用，以鼓勵大陸國產晶片擴產。

原本大陸國務院已在8月4日發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，公告引進28奈米以下半導體項目，得有最高10年免徵企業所得稅。

根據大陸財政部今日公告，為促進半導體產業的高質量發展，政府鼓勵，包括28奈米以下、且營運在15年以上的集成電路生產企業或項目，第1年至第10年免徵企業所得稅。

積體電路線寬65奈米以下，且經營期在15年以上的生產企業或項目，第1年至第5年免徵企業所得稅；第6年至第10年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。

積體電路線寬130奈米以下，且經營期在10年以上的生產企業或項目，第一年至第二年免徵企業所得稅，第3年至第5年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。

公告並指出，對於享受稅收優惠政策的企業，優惠期自獲利年度起計算；對於享受稅收優惠政策的項目，優惠期自項目取得第1筆生產經營收入所屬納稅年度起計算。

符合原有政策條件且在2019年（含）之前已經進入優惠期的企業或項目，2020年（含）起可按原有政策規定繼續享受至期滿為止,如也符合本公告第1條至第4條規定，可按本公告規定享受相關優惠，其中定期減免稅優惠，可按本公告規定計算優惠期，並就剩餘期限享受優惠至期滿為止。符合原有政策條件，2019年（含）之前尚未進入優惠期的企業或項目，2020年（含）起不再執行原有政策。

(中時新聞網)