新球季幾乎提前預約排名墊底，以及無緣季後賽席位的桃園璞園，昨遭高雄九太科技以88比68痛擊，甚至一度落後達37分之多，苦吞開季7連敗，至今還沒嘗過贏球滋味，璞園總教練顏行書不禁感嘆，「這是令人失望的比賽！」

其實也怪不了任何人，畢竟把原本球隊「硬拆」成兩隊的璞園，上季大部分本土主力幾乎都送到P＋聯盟領航猿，留下的不是二線球員，就是SBL落選球員，整體戰力本來就遠遜於其他4隊，或許他們早把希望放到領航猿身上。

「我感覺球員從一開始就沒投進團隊與防守該有的心態，直到大幅落後之後，才開始想要認真或專注，早就為時已晚，我真的很失望，」顏行書說，「我想林義恩是唯一肯拚又肯防守的落選新秀，未來我會給他更多上場時間。」

更離譜的是，全隊發生最多失誤（6次）竟是洋將喬丹，不過顏行書不禁替喬丹喊冤，「喬丹在場上要負很大責任，你可以看到他在場上經常受到包夾，然後一壓迫就是失誤，因為他要做太多事情了，只會越打越無力。」

「畢竟喬丹一個人必須在場上帶領這麼多年輕隊友，每個人都在看他，當然會越打越掙扎，也會越來越沮喪，」顏行書說，「他要承擔的責任真的太多，加上他本身並非很好的單打好手，接下來我必須好好想辦法幫他解套。」

(中時 )