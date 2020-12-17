關島總督古蕾露預計於明年初訪台，外交部今（17）日表示，一向歡迎美國各州州長及總督來台交流，也密切與關島接洽雙方「旅遊泡泡」事宜。
關島是位在西太平洋的島嶼，主權屬於美國。外交部發言人歐江安表示，關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）16日舉行記者會時提及預計於明年訪台，外交部一向歡迎美國各州州長及總督等首長來台從事各項交流；駐關島辦事處自本年10月復設後也與關島總督府建立良好關係，充分掌握古蕾露總督的訪台意願，並保持密切聯繫，如果有進一步資訊將對外公佈。
至於關島盼與我國洽談旅遊泡泡，歐江安說，雙方曾初步交換意見，並同意雙方政府均將防疫工作放在最優先考量，未來會持續協調處理。外交部將密切關注關島及我國的疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心政策，視需要隨時進行評估。
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(中時新聞網)
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