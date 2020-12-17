康聯訊（3672）第二次買回庫藏股減資變更雖已於16日登記完成，但因17日才收到經濟部變更登記核准函，遂於17日補行公告，由於減資後股本由原先的3.27億元減少為3.23億元，連帶每股淨值也受惠，若以今年前三季經會計師查核簽證之財務報表為計算依據，康聯訊每股淨值在減資後將由原先的11.62元提升到11.77元。

康聯訊今年前11月營收為7.42億元，較去年同期的5.8億元，成長27.98％，受惠於營收規模放大，帶動獲利成長，康聯訊第二季即終結連四季的虧損轉盈，第三季單季EPS更放大至0.55元，較第二季的0.09元出現數倍的成長，累計前三季EPS0.29元，亦較去年同期的每股淨損0.6元明顯轉優。

由於營運出現轉機，康聯訊股價一路由今年三月的谷底8.03元飆升至12月14日寫下的波段高點25.7元，近期股價雖有拉回，但17日的收盤價仍挺在22.8元，明顯高於每股淨值11.77元，股價淨值比達1.93。

(工商 )