是元介 × 溫昇豪 × 藍鈞天 × Jr紀言愷「男人KTV」新組合演唱會總彩排。(陳俊吉攝)

溫昇豪和是元介、藍鈞天、紀言愷（JR）組合「男人KTV」演唱會，27日於NU ZONE正式演出，而四人本身還有戲劇拍攝、舞台劇演出，17日特地合體總彩排。是元介被問是否邀請緋聞女友李千那？他說：「會，重要的朋友都會邀。」接著表示：「現階段以工作為重，各自過好各自生活比較重要。」

為慰勞抗疫前線的醫護人員，主辦單位、前Energy團員Toro特地致贈100張票給醫護人員，總金額等於22萬元，由金曲獎組合BAD成員黃丹尼率秀傳醫院護理長代表領取，有趣的是，現場意外湊齊五大男團團員：Kone、Engry、元衛覺醒、麻吉、B.A.D，被拱團名要叫「Why」，溫昇豪笑說是陶晶瑩幫他們取的，「可能是納悶這四位為什麼會組在一起」。

每個人都有獨唱部分，是元介特別選唱〈偕老〉，該曲是他與周美玲導演合作，特別為彩虹族群發聲訂做。溫昇豪與是元介選定〈情非得已〉致敬經典偶像劇，溫昇豪回憶，當年差點進F4，可惜被刷掉，演唱會當天，也有機會重新詮釋他主演《敗犬女王》或《犀利人妻》主題曲。藍鈞天、JR紀言愷合唱〈癡心絕對〉，致敬KTV不敗金曲，讓粉絲一飽耳福。

距離正式演出不到10天，日前Toro給眾人挑衣服，傳訊息後只給他們20分鐘決定，溫昇豪虧：「只給我們20分鐘決定，那我們全裸演出好了！」近期忙照顧1歲女兒「小麥芽」的JR說，日前要微波粥給女兒吃，但女兒就突然便便了，卻恍神的把尿布放進微波爐裡，所幸沒按加熱，「尿布只進了微波爐三四秒」。「男人KTV」演唱會27號於NU ZONE演出，購票可洽KKTIX或現場購票。

「男人KTV」演唱會17日總彩排。（陳俊吉攝）

藍鈞天（右1）、溫昇豪（右2）、是元介（左2）、紀言愷（左1）17日為「男人KTV」演唱會總彩排，前B.A.D團員黃丹尼（中）代表醫護人員接受贈票。（陳俊吉攝）

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