孫盛希《出沒地帶 Where is SHI?》發片記者會。(陳俊吉攝)

孫盛希推出新專輯《出沒地帶 Where is SHI？》17日舉辦記者會，她去年向交往7年高爾夫球選手男友提出分手，坦言事後情傷頗重，在新專輯中寫3首歌給前男友，包括〈不要讓我後悔〉、〈於是呢〉，她直呼：「寫給他最後一首後，決心不要再想他，可以往下了。」

她形容前男友像是家人，「壓力崩潰的時候，以前他是個依賴，時不時會想到，後來有很多朋友關心，我都去找朋友」，未來有機會復合？她直言「不會」，因2人個性不適合，但至今有時仍會聯繫，她感嘆：「他是很難得的一個人，會想說我們真的會遇到比我們更真的愛嗎？」她目前大方多交朋友，期盼有新戀情。

孫盛希《出沒地帶 Where is SHI?》發片記者會。(陳俊吉攝)

她在新歌〈Give It to Me〉MV中，挑戰大尺度，與MV男主角宋柏緯有許多親密互動床戲，導演指引孫盛希主動對男主角「咬耳」、「啃肩」，大秀性感，讓製作人剃刀蔣、米奇林看完MV喊「十分害羞」。

在記者會上，孫盛希邀來好友HUSH首唱新歌〈一分之二〉，HUSH笑說：「唱出第一個字就覺得自己很性感。」HUSH特地帶著禮物護唇膏上台，笑虧因為她這次參與「慾望三部曲」MV拍攝，「做了大尺度的嘴部犧牲，嘴唇都紅了，需要好好保養一下。」

孫盛希發片記者會，好友HUSH到場送上禮物。（陳俊吉攝）

(中時 )