台北101與藝術家洪易即日起在台北101大樓1F的藝術展覽空間Gallery舉辦迎春派對101－洪易雕塑藝術個展，成為台北101的全場域跨年主題「新年驚豔101」的第一亮點。由於2020年疫情險峻，洪易用藝術品突破藩籬以直播連線方式，即時宣布台北、西班牙兩地同步開展。

台灣當代雕塑藝術家洪易在2020年底同步於台北101、西班牙－瓦倫西亞藝術科學城及香港－淺水灣Artspace K藝術空間同步舉行個展，即便疫情無法出國，此次仍透過藝術品創造在不同國度展出的連結，讓大家不出國也能跨境參與高規格藝術饗宴。

洪易的彩繪雕塑極具個人特色，以討喜的動物外型以及繽紛豔麗、喜慶吉祥的台灣特有多彩圖騰著名，經歷日本雕刻之森美術館、美國華盛頓市政廳等大型國外展覽，此次特別與台北101合作舉辦個展，作品有「有狗旺（有夠旺）」、「馬上鑽（賺）」、「豬聯幣合」、「福（蝠）到」、「錢鼠」等，而迎來金牛年，座落在信義路與松智路入口的大型雕塑「鷹鴿水水牛」與「馬戲團」以及89F觀景台共計27件作品。

而與台北同步展出的西班牙瓦倫西亞藝術科學城過去只邀請歐洲的知名藝術家，洪易是第一位受邀的華人藝術家，也是亞洲第一人，將有14件大型彩繪雕塑於藝術科學城展出，之後將繼續巡迴西班牙四個城市包括阿利坎特、貝尼多姆爾、馬拉加及馬德里。

洪易表示，藝術創作不難，最難的是如何持續推動分享，在全世界備受新冠疫情考驗的當下，深感榮幸也倍覺感動，創作仍受到諸多青睞。台北、西班牙皆以「猴蕉心（好交心）」為主體，意味藝術交流無國界。

(工商 )