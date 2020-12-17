台幣對美元今年來的「升」勢，主要因素來自美元已跌到逾兩年的低點，國際銀行看現在的外匯市場已經都不一樣，台幣、韓元、人民幣在亞洲匯市取代美元的地位，挪威克朗、澳幣的驚人漲幅，更使得美元在國際匯市被摒棄。

瑞銀財富管理部門認為，G10國家貨幣中，現在市場動向十分明確：投資者對美元的興趣漸漸冷却，美元將進一步走軟也已成為各界共識，但該團隊再提出另一個示警的貨幣：日圓，會走上美元同樣的情境，隨著全球經濟前景及風險情緒改善，面臨不少的下行壓力，估計日圓在2021年3月前對美元匯率基本保持在104，隨之逐步走軟，年底會至107。

紐約梅隆銀行集團BNY Mellon投資管理公司指出，美元逐步下降是目前外匯市場的主要問題，風險偏好情緒和全球增長預期的改善，使得美元相關的風險溢價相對下降，相對上其他貨幣呈現走升，如挪威克朗、澳幣都相當明顯。反而是歐元、英鎊近兩日才出現較大的升勢。

日圓對美元近日走到103.5，瑞銀財富管理指出，「這是短暫走強，不代表日圓強勢重臨」，除了因為全球經濟前景及風險情緒改善，避險貨幣的日圓面臨走貶壓力，另一方面，隨著疫情陰霾散去，日本國債收益率仍然接近零，投資者將積極尋找回報更佳的機遇，日本政府養老投資基金（GPIF）等資產管理企業未來可能增加投資收益較高的外國債券，資金外流使得日圓承壓。

(工商 )