胡宇威在《王牌辯護人》中飾演怪咖律師，與馬念先一同為黃薇渟的案件擔任訴訟律師，最新劇情中，胡宇威和馬念先被20名比基尼辣妹圍繞，朝他們尖叫衝來後，還親的滿臉口紅印，看似豔福不淺，胡宇威回憶排戲時，女演員圍著他，確認要親下去的位置時，他害羞到緊張用雙手遮臉，兩腿不自覺夾超緊，動作跟表情都超「ㄍ一ㄥ」。

胡宇威笑說，當女生們跑過來的時候，都能感受到地板在動，像地震一樣，「後來我全身都被抓住，還要拉拉扯扯的，我覺得我手腳、頭都要跟身體分離了，還以為會被五馬分屍。但現場所有男生都在看我，感覺很羨慕，有種當國王的感覺。」胡宇威劇中要一臉淡定，馬念先則是呈現享受又期待的表情，馬念先還一度被擠到差點仆街，被親完直呼好累。

同樣飾演律師的路斯明就沒那麼好運，劇中被葉星辰潑水滿身狼狽，還被女方痛罵還要他滾蛋。路斯明先是老神在在說「反正濕身也不是第一次」，沒想到拍借位假潑時，葉星辰卻直接潑到路斯明腿上，他苦笑自己真的完全濕身了，也遭虧雖同為律師，但待遇根本一邊是天堂、另一邊是地獄。

《王牌辯護人》胡宇威被二十位辣妹包圍。（東森電視提供）

馬念先被親到滿臉口紅印。（東森電視提供）

路斯明被潑水全身濕。（東森電視提供）

(中時 )