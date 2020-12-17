交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將於12月31日到明年1月3日舉辦「賞太平2020一抹紅霞迎太平2021雲采飛揚」活動。（阿管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

位於海拔1000公尺太平地區，環境清幽、富有豐富的人文地景，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將於12月31日到明年1月3日舉辦「賞太平2020一抹紅霞迎太平2021雲采飛揚」活動，除有系列表演外，還與名主廚合作，規畫一系列無菜單料理，別出心裁。

2020年即將進入尾聲，阿管處與嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社將於今年12月31日至2021年1月3日舉辦一系列「賞太平2020一抹紅霞迎太平2021雲采飛揚」活動，太平村長嚴清雅說，除有一系列竹樂團及管弦樂團優美的表演外，還有茶席體驗，加上冬季東北季風盛行，可能有機會欣賞到壯闊雲海。

阿管處指出，這次與曾任福容大飯店五星級飯店主廚賴育敏合作，規畫一系列無菜單料理，為了掌握食材的新鮮度以及餐食的精緻度，採預約制，依據顧客需求客製化，採用在地青農栽植的蔬果，兼顧環境友善及永續。

今年截至11月為止，登梯人數已達47萬7643人，阿管處也在太平雲梯服務中心內規畫拍貼機紀念活動，只要購買雲梯門票即免費贈送拍貼機活動體驗一次，透過手機LINE軟體上傳照片，就能製作屬於自己的特色照片。

(中時 )