萊豬在明年即將開放進口，高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩主張萊劑對身體有害，並表示萊劑比搖頭丸還毒，遭衛福部依違反「食品安全衛生管理法」函文警政署告發，引發外界批評政府查水表。此事也以285.5的聲量，登上17日即時新聞社群前十大新聞事件第一名。

即時新聞社群前十大新聞事件分別為︰1.蘇偉碩槓衛福部，聲量285.5。2.央行台幣匯率，聲量228.2。3.俄羅斯舞團再增4例，聲量223.1。4.盧秀燕槓AIT，聲量208.3。5.《還願》遊戲再被下架，聲量179.1。6.蔡依林新MV宣傳，聲量163.6。7.共黨滲透外企，聲量154.1。8.比特幣創新高，聲量150.7。9.嫦娥五號探月，聲量142.3。10.顧立雄談資安，聲量138.6。

跟萊豬的相關訊息頗受民眾關注，除了蘇偉碩醫師槓上衛福部奪得第一，第四名的「盧秀燕槓AIT」，聲量也達208.3。美國在台協會AIT處長酈英傑拜會台中市長盧秀燕時，盧當面表達市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口，遭AIT兩度發文抨擊政治人物散播不實資訊；而針對蘇偉碩因頻頻發表萊劑恐危害健康言論，遭衛福部檢舉一事，盧秀燕也對此表示，政府不該動用公權力來查水表，要尊重言論自由。

17日 19:00即時新聞社群前十大新聞事件 1.蘇偉碩槓衛福部 2.央行台幣匯率 3.俄羅斯舞團再增4例 4.盧秀燕槓AIT 5.《還願》再被下架 6.蔡依林新MV宣傳 7.共黨滲透外企 8.比特幣創新高 9.嫦娥五號探月 10.顧立雄談資安 由聲量看政治發佈於 2020年12月17日 星期四

(中時新聞網)