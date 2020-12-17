美國總統川普任期進入倒數階段，軍方最高階將領─參謀首長聯席會議主席麥利，15日在中東國家卡達首都杜哈，秘密會晤塔里班組織2位和平談判代表後，在16日飛往阿富汗首都喀布爾，與阿國總統賈尼討論和平進程。麥利此行，被認為是在川普任期結束前，與阿國談妥撤軍相關事宜。

川普曾承諾，要自阿富汗與伊拉克全面撤軍，但遭軍方與外交部門一致反對，只好作罷。川普上月宣布，明年1月15日前，將裁減駐阿美軍約半數，留下2500人。

美聯社報導，麥利和塔里班和平談判代表，進行了約2小時未對外曝光的會議，呼籲減少阿國各地的暴力衝突；但喀布爾的美國官員警告，此舉可能危及塔里班與阿國政府之間剛萌芽的和平談判。

美軍撤離阿國，取決於塔里班必須減少在阿境發動攻擊。麥利告訴隨行的3家美國媒體，他和塔里班與阿國政府的討論，最重要的部分就是立刻降低暴力衝突，「一切均取決於此。」

基於安全理由，跟隨麥利出訪的記者均同意不報導談判消息，直到他離開當地。這是麥利第二度與塔里班談判團隊，舉行未事前發布的秘密會議，前一次是6月，地點同樣在杜哈，該次會議甚至直到17日才被報導。

儘管麥利此行沒有決定性進展，但美軍最高將領和塔里班代表面對面，已寫下歷史里程碑。

(中時 )