氣象局指出，周五（18）晚上開始，下一波東北季風又開始增強，北臺灣再轉濕冷，水氣增多，降雨範圍也增大。(摘自氣象局臉書)

把握短暫好天氣！中央氣象局指出，今（17日）晚至明天（18日）白天，東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，降雨逐漸趨緩。不過明晚另一波東北季風又再度增強，北台灣再轉濕冷天氣，將持續到下周一（21日），低溫回到15度，並要留意局部大雨。

氣象局表示，明天（18日）白天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北臺灣白天高溫可以來到20度出頭，北部、東半部部份地區的高溫可以到23-24度，中南部高溫來到25-27度，但日夜溫差大，各地低溫約16-18度。

降雨方面，明各地多雲到晴，白天北部、東半部仍有局部降雨，但由於降雨區域縮小，影響不大。不過，周五（18）晚上開始，下一波東北季風又開始增強，北臺灣水氣增多，降雨範圍也增大，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有局部大雨的機率；中南部仍整天多雲到晴。

氣象局今晚針對基隆市、新北市及宜蘭縣發布大雨特報，今(17日)晚至明(18)日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

東北季風影響，氣象局發布3縣市大雨特報，今(17日)晚至明(18)日，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，周六至下周一（19日至21日）整天受東北季風增強影響，北部及東北部濕涼，各地溫度也偏涼。要注意這波冷空氣水氣較多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部大雨發生機率；北部、東部、東南部地區及恆春半島都會有局部短暫雨，其他地區為多雲天氣。到下周日（20）至下周一（21）中南部山區亦有零星短暫雨。

(中時新聞網)