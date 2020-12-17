台中市府社會局委託瑪利亞基金會在海線地區開辦「沙鹿開路小作所」，教導身心障礙者做手工藝，學習生活自理。（盧金足攝）

台中市社會局長彭懷真（左）表示，年底預計增加小作所至23家，服務在地化，提供身心障礙朋友學習生活技能的環境。（盧金足攝）

台中市政府積極開辦「小作所」，培養身心障礙者自立生活、自我表達、人際互動能力，協助解決身障者自學校畢業後面臨就業的困難，正在試營運的「沙鹿開路小作所」為台中第21家小作所，社會局長彭懷真表示，年底預計將擴大廿三家小作所，服務在地化，提供身心障礙朋友學習生活技能的環境，期待未來爭取機會轉介到庇護工廠或直接進入就業市場，具備自立生活能力。

彭懷真說，市府持續擴增身心障礙者社區日間作業服務設施服務據點，提供年滿18歲無法進入庇護工場或支持性就業的身障朋友，擁有安全、快樂的地方繼續學習、成長。

瑪利亞基金會副主任杜國萍表示，因應台中市府規畫及海線地區需求，提出成立「瑪利亞沙鹿開路小作所」，培養身障者工作知能及工作態度，發展及維持及人際交流與社區適應能力，維持或減緩生活功能退化，讓身障者在小作所作業與休閒活動中保有自信與尊嚴。

杜國萍指出，被列為非勞動力人口的身心障礙者，「想工作而未找工作」者常被忽視，普遍身心障礙者其家長的心願

，莫過於孩子自立、進入職場就業，小作所一天作息，會有四個小時從事作業活動，參與作業活動的成果依獎勵金計算基準領取獎勵金，鼓勵身障學員建立成就感。

「沙鹿開路小作所」原建物閒置多時，經瑪利亞基金會重新整修後煥然一新，成為身障朋友的溫暖園地，不只做手工藝，還學習煮飯、花藝製作，由身障者自行作功課、討論活動，還會安排到商場購物或實地搭公車，提供多元課程，豐富生活經驗。

「看見身障者的需要！」彭懷真說，盼讓更多弱勢身障者參與社會，同時分擔家屬的照顧壓力，市府持續爭取社會住宅空間、釋出公有場地、增加與特教學校合作、開發民間資源等多方管道，擴大小作所服務能量。

(中時 )