美國智庫米爾肯研究院（Milken Institute）17日發表最新報告，該研究院中國區董事總經理黃華躍指出，從大陸城市榜單變化來看，西部崛起的持續性及穩定性增強，而粵港澳大灣區的經濟活力搶眼。

香港信報報導，針對大灣區對香港的影響，黃華躍表示，兩、三年內不會太大，但三至五年，香港與大灣區其他城市的互動會越來越強，未來如何融合，取決於大陸與香港政府如何將經濟聯繫建立在互惠基礎上，以及香港如何看待多出來的空間。

黃華躍指出，香港與大灣區其他城市之間，私人企業層面的互動會先行一步，香港與廣州、深圳並沒有太多直接競爭關係，七至十年後，若香港不與大灣區銜接起來「說不過去」，畢竟歷史上香港與珠三角的聯繫從未斷過。

黃華躍表示，香港尋求合作夥伴也不必局限於大灣區，可以朝向北京、上海、新加坡、馬來西亞等，而珠三角是很好的契機，機會在整個大中華區，甚至東南亞。

在2020年的排名中，大陸西部地區城市首次穩列前五名中的三個排名，其中甘肅省蘭州市位居榜首，四川省成都市位列第三，陝西省西安市占第四位。

黃華躍分析，大陸西部經濟崛起從一、二個點已擴至全面，表現出持續性與穩定性，2020年東部城市亮點較少，但南京市及合肥市首度躋身一、二線城市前十，也反映出大陸經濟增長向內陸轉移，區域性更為均衡。

(工商 )