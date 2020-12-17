馬祖藍眼淚被國際媒體CNN列為世界15大奇景之一，國立臺灣海洋大學與連江縣政府合作多年的研究計畫獲得重大成果，海大蔣國平教授團隊掌握人工大量培養技術，可以重現馬祖藍眼淚美景，海大校長許泰文表示，除了馬祖藍眼淚生態館一年四季可以看到藍眼淚，海大團隊下一步將開發出藍眼淚預報APP，成為民眾的追淚指標！

馬祖藍眼淚一般出現時期在3月底到7月初，水溫低於27℃時，當閩江水帶入豐富的陸源性無機營養鹽，特別是矽酸鹽進入馬祖周遭水域，營養鹽造成矽藻大量快速成長。海大教授蔣國平表示，豐富餌料引發了夜光蟲數目快速發生，夜光蟲有性生殖產生了配子體，換句話說，大量配子體在合適的環境下，瞬間萌發，形成了藍眼淚短時間爆發現象。

海大表示，此項研究成果來自109年藍眼淚調查培育計畫，指導單位為海洋委員會，由海大與連江縣政府合作執行。海大於2016年4月即開始推動馬祖藍眼淚研究，7月成功達成人工培養，2018年8月技轉廠商成立馬祖藍眼淚生態館，並於今年10月設立「馬祖海洋研究中心」，持續投入馬祖海洋環境生態與產業相關研究，藍眼淚研究成果勢將在中心的大力推動下繼續發光發亮。

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