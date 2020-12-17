大同前董事長林郭文艷主持6月30日股東會，逕自刪除市場派逾53％，遭投保中心提起解任訴訟，台北地方法院17日一審宣判，林郭文艷應解任大同董事。惟大同10月21日召開股東臨時會全面改選董事及獨董，林郭文艷以大同中學法人代表任大同董事，任期屆滿前判決定讞，可更換法人代表，不影響大同現董事席次。

台北法院認為，股東資金是否屬於違法陸資，應由金管會、經濟部分別調查認定，林郭文艷雖擔任大同股東會主席，但不具調查能力，也無認定權限，卻自行認定鄭文逸等股東是陸資而刪除表決權，應已違法。此外，本案也非企業併購，林郭文艷在6月30日大同股東會，卻以王光祥等五組股東未依法申報併購，認定無表決權，也違反公司法、大同公司章程等規定，17日判決，林郭文艷擔任大同董事職務應予解任。

據指出，林郭文艷身為大同集團林家第三代長媳，必然會委請律師提起上訴。經濟部核准欣同及新大同召開大同股東臨時會，重新改選6席董事及3席獨董，林郭文艷為首的大同原公司派，只拿1席董事及1席獨董，林郭文艷是以大同中學法人代表出任大同董事，就算判決定讞而遭解任大同董事，仍可指派他人出任董事，不至於造成僅有1席大同董事遭沒收。

(工商 )