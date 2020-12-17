台中市長盧秀燕昨天當面對美國在台協會（AIT）處長酈英傑，表達台中市民拒絕萊豬的立場，行政院今天批評，不應用突襲方式，造成國際友人對台灣的不信任。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，盧秀燕反映台中市民反萊豬的民意，反批蔡英文於8月28日貿然開放萊豬進口，才是真正突襲台灣人民的健康與食安。

盧秀燕昨天當面向AIT處長酈英傑反映反萊豬立場，AIT嚴詞聲明，「所有美國出口產品遵循最高且符合證據的標準，政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人無益」，行政院祕書長李孟諺今天補刀，說盧秀燕做法不應該。

對於中市府和AIT會面是否開放媒體陷入羅生門，國民黨文傳會副主委黃子哲說，盧秀燕在政壇上非菜鳥，過去擔任過5屆立委，現在又當台中市長，相當清楚如何拿捏分寸，他不認為中市府膽敢在未告知AIT狀況下，邀請媒體在現場訪問，這種情況的可能性微乎其微。

至於美方認為，盧秀燕未依事先協調，公開向酈英傑關切美豬案，政院則批評盧秀燕不應該突襲，黃子哲反批，蔡英文總統事先未做溝通、準備下，於8月28日貿然開放萊豬進口，才是真正的突襲台灣人民的健康與食安，完全沒有顧及到國人感受。

黃子哲說，盧秀燕忠實向AIT反映台中市民反萊豬進口的民意，並沒有做出任何對AIT不禮貌的言語攻擊，「李孟諺發言言過其實，故意加油添醋，挑撥國民黨與美方的關係」。

黃子哲補充，盧秀燕的談話有憑有據，並無AIT所說的散播不實資訊，然而李孟諺重視AIT意見，卻沒有對被AIT攻擊為散播不實言論的盧秀燕予以聲援，明顯厚此薄彼，令人遺憾。

黃子哲強調，國民黨非常珍惜與美方之間的關係，各自對萊豬的立場，彼此應秉持相互尊重、理解，尤其將心比心；若在媒體安排的認知上有一些不同意見或出入，都不應該因此影響雙方之間善意良好關係。

(中時 )