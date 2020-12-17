南韓女星蔡琳因電視劇《愛上女主播》讓台灣民眾留下深刻印象，她二婚大陸男演員高梓淇震驚演藝圈，兩人跨國婚姻克服語言、文化等差異，結婚後生下一個寶貝兒子；豈料，今日爆出兩人已離婚，雙方尚未正式回應此事，但蔡琳在消息曝光後馬上在IG發文，疑似默認離婚一事，表示「只想盡最大的努力好好生活」。

蔡琳在24歲時和南韓歌手李承煥閃婚，但這段婚姻僅維持3年，她也繼續全心投入演藝事業；在33歲那年到大陸拍戲，拍《李家大院》的時候，和男演員高梓淇相識相戀，兩人低調交往2年才公開戀情。

蔡琳在離婚消息曝光後馬上在IG發文，疑似默認離婚一事，表示「只想盡最大的努力好好生活」。(圖/ 摘自蔡琳IG)

兩人戀情公開後，高梓淇也火速向蔡琳求婚，兩人先在大陸辦中式婚禮，再飛到南韓辦韓式婚禮，他們像是神仙伴侶，演藝圈的好友都紛紛給祝福；婚後3年，蔡琳也生下一個兒子，但原本以為兩人會從此過著幸福快樂的生活，從去年開始就爆出婚變傳言。

有網友找出他們當時出演談話性節目的畫面，蔡琳就曾哀怨因為溝通有障礙，常常因為一件事情吵一個晚上，甚至得透過手機翻譯，她也說自己不學中文，高梓淇不願學韓文；這些事在以前他們愛得濃情密意時，像是情人之間的小彆扭，誰知道事隔多年，如今一看其實是蔡琳真心話。

而據韓媒報導，蔡琳早在今年8月就帶著3歲兒子回南韓生活，又爆出近日已經辦好離婚手續，結束6年婚姻；儘管雙方尚未正式回應，今日離婚消息曝光後，蔡琳在IG發文，分享一張她的側臉照，提到「我不是那種通過解釋很多來求得理解的性格，我的人生只是默默地盡最大努力生活」，讓粉絲解釋她是默認離婚一事。

(中時新聞網)