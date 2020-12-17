台中市長盧秀燕拜會美國在台協會（AIT）處長酈英傑時表態反萊豬，民進黨質疑，盧秀燕突襲AIT是不是國民黨授意？對此，國民黨主席江啟臣回擊，蔡英文總統於8月28日在未和人民、國會溝通，就用行政命令開放萊豬，才是對台灣人民健康發動突襲的人。

「真的發動突擊的，是蔡英文」，江啟臣表示，民進黨宣稱盧秀燕對AIT發動突襲，實際上，蔡英文在沒有與人民、國會溝通，就用行政命令開放萊豬，引發朝野爭議，才是對台灣人民健康發動突襲的人，更是目前困境的始作俑者。

江啟臣強調，「國民黨親美，但更愛台」，親美當然是朝野共識，但是親美需要愛台的基礎，而不是以出賣台灣人民的健康作為親美的籌碼。蔡英文更應該了解，人民的健康就是國家安全，也是國家最重要的整體利益，不論時空環境如何轉變，都不該拿來交換的籌碼。

江啟臣指出，不及格的社會溝通，傲慢的回應在野黨訴求，是造成現在萊豬政策困境的關鍵問題。他強調，身為在野黨反映民意天經地義，身為地方政府首長為人民健康把關更是理所當然，並提醒民進黨，應該思考，親美的原因是為了愛台，如果沒有台灣人民健康放在第一優先，親美有何意義？

國民黨國際事務部也在推特發出四點聲明回擊，指人民健康大於一切，沒有健康就沒有國家利益；若要問誰突襲？蔡英文才是真正突襲台灣人民健康的人；國民黨親美，但更「愛台」；唯有捍衛人民健康與食安才是愛台灣。

(中時 )