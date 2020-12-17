浙江義烏限電了！一夜回到解放前

大陸南方省份最近傳出許多城市限電消息，除夜間照明減少之外，大量企業亦被迫停工。網上傳出是因限制進口澳洲煤炭導致發電不足，但官方出面辟謠，稱是企業快速復產用電暴增與冬天民生用電成長等因素造成。媒體網紅《環球時報》總編說得更漂亮，解釋這是有些地方政府為完成減少碳排放年度目標而做的權宜措施。

近日網上傳出浙江義烏等地大範圍限電消息，許多工廠被迫停工。金華企業則自13日起至月底按類別進行停產。陸媒也指出，已有多年不見的「拉閘限電」現象，近日突然在湖南、浙江等地再現。

浙江義烏限電措施，晚上路燈全部關閉，居民大感不便，網上傳言是因為11月起限制澳煤導致發電不足。圖為義烏夜間路燈全關。（圖／微博）

《介面新聞》報導說，大陸國家發改委表示，多地出現限電的主要原一是工業生產快速恢復拉動用電增長；二是極寒天氣增加了用電負荷；三是外受電能力有限和機組故障增加了電力保供的困難。發改委說，燃煤短缺也是限電原因之一，將加強多管道電煤供應，及時協調解決電煤運力。

網路體《雲財經》傳出，大陸多地接連傳出限電、停電，主因就是大陸自11月6日起暫停澳洲煤炭進口，導致發電用燃煤短缺所致。國家電網湖南電力副總經理張孝軍就表示，11月30日湖南全省電煤庫存年比減少18.5%，後期北方地區供煤緊張、春運運力受限，未來電煤儲運形勢不容樂觀。2020至2021年迎峰度冬期間，湖南電網最高用電負荷將突破目前全省電力供應極限。湖南主要城市將優先保障關鍵公共設施和重點企業用電，呼籲居民空調控制在20℃以下，不使用電爐、電烤爐等高耗能電器。浙江則限制3℃以下才能開暖氣，溫度設定不可高於16℃。內蒙古、江西等地多近日也陸續發布通知，採取相關限電措施。

大陸《環球時報》總編輯胡錫進為限電進行解釋稱，浙江限電是因為出口大規模反彈，用電量激增，臨時增加發電沒有跟上，還有的地方有節能減排指標需年底「突擊完成」。外界說這是打擊澳洲煤炭導致的供電短缺，純屬胡扯。大陸的電煤資源很豐富，問題在於開採和運輸的組織，澳煤就算有影響，那點波動對全國供電形勢的影響也微乎其微。

胡錫進還對限澳煤導致限電的傳言扣了大帽子，稱其為「境外勢力和國內一些人的惡意杜撰」。

(中時新聞網)