新北耶誕城從開辦以來，每年都可以吸引許多人潮，感受歡樂的耶誕節氣氛，現場路樹、燈光、街頭擺飾非常漂亮又豐富，尤其今年以迪士尼為主題，裝置藝術讓民眾爭相拍照，不過有網友分享一張照片，其中一排路樹的燈光造型，看起來有點怪怪的，越看讓人越臉紅心跳。

網友在臉書社團「爆廢1公社」分享照片，標註「林北耶誕城...果真是樹懶X」，只見網友上傳的照片中，一排高大的路樹，上面戲滿閃亮的小燈泡，不過這些小燈泡圍繞出來的形狀，似乎有點不對勁，原來形狀就像一朵蘑菇，甚至與「男生下面」相似度極高。

耶誕節燈飾造型讓人想歪(圖片取自/爆廢1公社)

不僅蘑菇頭讓原PO笑翻，搭配上面的燈泡火花造型，就像「正在噴射的蘑菇」，超歪樓畫面讓大票網友狂虧，「千萬不要惹到策劃」、「正在噴發的狀態」、「萬樹齊發」、「根本大爆射啊」、「這個射程太遠」、「一直都很高潮啊」。

不過，這張「大爆射」照片，其實並非新北耶誕城，而是義大利小鎮「奇維塔諾瓦」（Civitanova Marche）的耶誕裝飾，由於外型實在太吸睛，在推特上被大量轉發，連當地民眾也自嘲「我為我們的義大利垃圾感到驕傲」。

(中時新聞網)