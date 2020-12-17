北京時間12月17日晚，中國單獨申報的「太極拳」項目，經聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第15屆常會評審通過，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。此外，中國與馬來西亞聯合申報的「送王船--有關人與海洋可持續聯繫的儀式及相關實踐」項目也同時通過。目前中國共有42個非物質文化遺產項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄（冊），居世界第一。

大陸央視新聞報導，本屆委員會常會於2020年12月14日至19日於線上召開，共評審57個國家申報的50個非物質文化遺產項目。中國單獨申報的「太極拳」項目已經申報了12年，終於在17日經委員會評審通過，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

此外，中國與馬來西亞聯合申報的「送王船--有關人與海洋可持續聯繫的儀式及相關實踐」項目也在此次評審中列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

報導稱，太極拳自17世紀中葉形成以來，世代傳承，習練者遍布海內各地，並在海外有著廣泛傳播和傳承。太極拳對於習練者的性別、年齡、體質、職業、民族沒有限制，通過習練太極拳，人們在修身養性、強身健體的同時，也傳承著中華民族的文化基因。

據中國太極拳網報導，自2008年至今，太極拳申遺已歷經12年。太極拳申遺的曲折進程：2008年，太極拳第一次申遺失敗。2009年，由於申報數量有限，中國選擇了京劇和中醫。針灸申報，太極拳申遺再次失敗。2011年，太極拳未能入圍。2013年，太極拳再次未能入圍。2014年，太極拳的申報文本、視頻沒能在申報工作截止日期之前提交，第五次申遺宣告失敗。2020年，太極拳第六次申遺成功。

今年為紮實有效推進太極拳申遺宣傳工作，由大陸文旅部非遺司指導、河南省文旅廳與焦作市委市政府主辦的太極拳傳承發展大會之全球太極人聚焦陳家溝歡樂行，在焦作市陳家溝舉辦。

(中時 )