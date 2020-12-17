醫師蘇偉碩數10年來不論藍綠執政，堅定反對萊劑進口，如今卻遭民進黨查水表，衛福部食藥署認定蘇偉碩「危言聳聽」提告。對於蘇偉碩稱萊劑會造成精神疾病一說，有精神科醫師受訪時直言「機率並非為零」。

蘇偉碩對次公開反對萊劑，宣稱萊劑毒性為搖頭為250倍、吃下肚恐會造成精神疾病、呼吸就會吸到等言論，被衛福部認定造謠提告，蘇偉碩本人則表示自己絕對不會退縮，更聲請總統蔡英文當證人，批評蔡英文昨是今非。

針對蘇偉碩萊劑恐引發精神疾病說，精神科醫師楊聰財受訪指出「機率並非為零」(圖／翻攝自東森新聞)

根據《東森新聞》報導，精神科醫師楊聰財受訪時，指出有的人可能會因此影響到思考能力、活動力與注意力，會不會造成精神狀況的改變，若純粹從藥理考慮來說，機率並非為零。楊聰財表示，有一分證據說一分話，任何機率都不能排除。

楊聰財補充，政府與蘇偉碩兩方，都各持極端意見，但醫學上的東西，不是能夠馬上用對錯二分法來判定。他也批評，衛福部此次提告蘇偉碩，有大砲打小鳥的味道。

(中時新聞網)