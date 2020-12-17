醫師蘇偉碩數10年來不論藍綠執政，堅定反對萊劑進口，如今卻遭民進黨查水表，衛福部食藥署認定蘇偉碩「危言聳聽」提告。對於蘇偉碩稱萊劑會造成精神疾病一說，有精神科醫師受訪時直言「機率並非為零」。
蘇偉碩對次公開反對萊劑，宣稱萊劑毒性為搖頭為250倍、吃下肚恐會造成精神疾病、呼吸就會吸到等言論，被衛福部認定造謠提告，蘇偉碩本人則表示自己絕對不會退縮，更聲請總統蔡英文當證人，批評蔡英文昨是今非。
根據《東森新聞》報導，精神科醫師楊聰財受訪時，指出有的人可能會因此影響到思考能力、活動力與注意力，會不會造成精神狀況的改變，若純粹從藥理考慮來說，機率並非為零。楊聰財表示，有一分證據說一分話，任何機率都不能排除。
楊聰財補充，政府與蘇偉碩兩方，都各持極端意見，但醫學上的東西，不是能夠馬上用對錯二分法來判定。他也批評，衛福部此次提告蘇偉碩，有大砲打小鳥的味道。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。