美「Military Times」15日報導，中國大陸大軍集結在美加邊境，日前在密西根州墜毀的F-16其實是被共軍擊落的，類似這類的假新聞近來在全美社群軟體瘋傳。專家警告，陰謀論讓中共等對手有可趁之機，增加民眾對政府官員的不信賴，也讓人們難以分辨真假，最後導致政府決策的癱瘓。

近來在全美快速崛起的陰謀論團體「匿名者Q」，其支持的推特帳戶「@stormis_us」日前推文表示，「墜毀於密西根州的F-16其實是被擊落的」。此外，「約5萬名共軍集結於緬因州與加拿大邊境，我相信他們遭轟炸而死亡」。

i am very tired. pic.twitter.com/8F2E18mNye — matthew t. warax 🦛💨 (@iAmTheWarax) December 14, 2020

該則推文還用大寫強調「真相與事實。上帝與基督的戰士」，並標籤「#VETERAN, #WWG1WGAWORLDWIDE, #MAGA, #TRUMP2020, #Conservative」。

其它推文帳戶則貼出火車運載著一列榴彈砲的照片，做為美軍回擊大陸進犯的證據。這讓推特上的眾鄉民呼籲盡快與緬因州傑克曼市的居民聯繫，以了解現況如何。傑克曼市距離加拿大邊境僅16英里。

This isn't something you see everyday! Our Maine Northern Railway and Eastern Maine Railway teams did an exceptional job... 由 J.D. Irving, Limited 發佈於 2020年10月21日 星期三

雖然推文內容語不驚人死不休，然該市官員已出面澄清「傑克曼市與其周遭沒有發生任何軍事衝突」；緬因州國民兵發言人蘭姆也駁斥，「緬因州國民兵不知道有與共軍交火的軍事行動」。「緬因州軍方持續整修榴彈砲，但相關任務已於2年前結束」。「最近聯邦政府決定將榴彈砲移出緬因州，故將其裝上鐵路以運往目的地」。

換言之，沒有共軍進犯緬因州，美軍直奔沙場；也沒有F-16遭中共擊落，而是飛行員在例行訓練中殉職。

退役陸戰對上校拉潘認為，這類假新聞雖充滿幻想，其本身卻不折不扣形成真正威脅。從某種意義上來說更是種資訊戰，部分「可能是來自我們的對手」。

他強調，「中國大陸、俄國、北韓與伊朗等國，利用社交媒體在美國製造動盪。就算這不是他們製造的假新聞，也會放大利用」。「他們樂見這樣地謠言散播，這讓美國更分裂與衝突」。

以F-16墜機為例，這除將1位經驗豐富的殉職飛行員拖入口水戰外，陰謀論還加深民眾對軍職的不信賴。就像5年前「翡翠頭盔15號」演習，當時網路媒體曖昧地警告「這是美國有史來最大規模的公共控制演習」，導致各種陰謀論爆發，如異議人士遭暗殺、沃爾瑪改建為戰俘營、美軍引進國外支援部隊。德州民眾憂心軍方控制整個州，連帶德州州長下令國民兵監控整個演習過程。

拉潘強調，在這樣氛圍下，政府與軍隊的信譽喪失、不信任感充斥，國內官員必須處理各種問題。值此時期要是發生公眾動亂，執法人員全副武裝像士兵一樣，更加劇不信賴感。民眾誤會軍人在做的事，其實他們並沒有做。

陸軍退役上校賈西亞表示，假新聞最危險的地方在於人們懷疑真相為何。分辨真假愈來愈困難，人們難以形成共識，進而導致決策癱瘓。以2014年俄國入侵烏克蘭為例，當時人們討論興風作浪者是俄國人、烏克蘭異議分子還是何人；該如何對俄國採取行動，討論很多卻無法形成共識，最後就是決策與行動癱瘓。

然而，美國因癱瘓而無法行動，最終漁翁得利的是中共、俄國、北韓與伊朗等美國的對手。在「乳頭樂」充斥的世代，人們因淺層的娛樂而習慣接受資訊，更無法分辨真偽，最終只會讓謠言無法止於智者。

(中時新聞網)