總統蔡英文宣布明年元旦起開放美國萊豬進口，引起民怨反彈、朝野大戰。民進黨桃園市議員王浩宇日前卻PO出一張牛排照，並問「這裡面有賽德克巴萊嗎？」引爆爭議。讓外界更關注他明年1月16日的第三階段罷免投票會不會過，桃園市議員黃敬平說，「很多中壢人幾乎都會去投罷免票」。

原來，王浩宇日前在臉書上一句「這裡面有賽德克巴萊嗎？」，讓藍綠政黨罕見齊聲痛批，民進黨立委伍麗華12日在臉書發文表示，王議員應該嚴肅面對並道歉回應。身為賽德克族的國民黨立委孔文吉更氣憤表示，王浩宇怎麼可以將萊克多巴胺和賽德克巴萊相提並論亂開玩笑？他要求王浩宇對賽德克族公開道歉，因為這是嚴重侮辱。

黃敬平17日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」談王浩宇罷免案，黃敬平表示，從王浩宇近期作為來看，他其實做每件事都會精算，從罷免案越來越近，他轉而尋求綠營庇護，近期強力護航行政院長蘇貞昌統編事件來看，王浩宇其實很清楚如果跟著批評蘇貞昌，那他的罷免案綠營就會以骨牌效應一般，一股腦的把他往下推。

黃敬平指出，大家若觀察最近的風向可以發現，最近有人問民進黨和綠營名嘴王浩宇罷免案，但回應都指稱「王浩宇罷免案是一個地方自治史特例，跟民進黨沒什麼關係，也不會影響民進黨」，很快就切割。黃提到，最近中壢人碰面的都會說一句話：「你要不要去罷免？收到罷免投票通知單了沒有？」，黃敬平更強調，幾乎很多人都想去投罷免票，所以王浩宇很緊張。

黃敬平認為，王浩宇現在的真實意圖就是跟著民進黨政府挺萊豬，把這部分議題重新拉回來，因為這是綠營強勢推動的重大政策，只要王浩宇在中壢抓住綠營支持者，將其操作成藍綠對決，他就能從中脫身。

黃敬平也透露，王浩宇雖然算盤打得很好聽，可現實情況卻是民進黨有時候也不是盲目挺他，所以他會突然PO一些幫藍營說話的文章蹭熱度，但這一切都已經來不及了。

(中時新聞網)