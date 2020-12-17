台北市一名江姓男子和妻子去夜店玩樂，以手機碰觸女公關下體，遭到喝斥，經安管人員出面制止後，他竟然二度用手撩女公關的胯下私密部位，還露出輕挑笑容看她，女公關氣憤提告性騷擾。這名色男客遭到法院判刑4個月不服上訴，遭到高等法院駁回。

江男去年8月和太太去台北市東區一間夜店飲酒，在走道與女公關擦身而過時，左手拿著手機撞上她的下體。女公關當場拍掉江男手機，並且大聲喝斥：「為什麼要碰我？」，並立刻呼叫安管過來處理。不料，他彎腰撿起手機後，突然伸手，朝女公關胯下私密處又摸了一把，並且用醉醺醺、笑瞇瞇而且眼神是輕挑的表成看她，女公關飽受驚嚇，提出告訴。

女公關表示：他隻身北上工作，一個女孩子願意將丟臉的事公諸於世，壓力很大。她礙於經濟壓力才至夜店上班，同事都知道她是店內上班時唯一不會碰酒精的人，沒有必要隨便誣陷對方。且女公關在事發後，承受巨大壓力，無法在夜店繼續上班而離職。

江姓男子辯稱，他是急著要找妻子不小心擦撞女公關。但因為她和安管人員說他性騷擾又擋住去路，他才會用手推了女公關腹部，並沒有性騷擾意圖。

不過法官勘驗監視器影片，認定江男的左手在第二次碰觸女公關身體之前，確有刻意改變手心姿勢，握助手機的左手手心原本朝後，改變成為手心往前，並以左手手指觸摸女方的隱私處，具有性騷擾犯意。最後駁回江男上訴，維持一審判刑4個月。

(中時新聞網)