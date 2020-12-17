長庚護理師陳麗華日前在節目上分享案例。(圖擷取自健康2.0 Youtube頻道)

小時後常聽到長輩叮嚀，肚臍不能亂摳，否則身體會出問題。長庚護理師陳麗華分享，一名40多歲的婦人，起初在肚臍發現如米粒般的「痘痘」，怎料，過了1個月後腫如花生大，而經醫師切片檢查後，確定為「乙狀結腸癌末期」，且在治療不久後離世。

肚臍其實也反映著身體的狀況。長庚護理師陳麗華日前在節目《健康2.0》中分享案例，一名40多歲的婦人，某日發現肚臍長了顆小痘痘認為不美觀，便前往皮膚科治療，但過了一禮拜仍未改善。發現事情不對勁的她到大醫院看診，結果，僅1個月的時間，痘痘竟從米粒腫成花生般大小，最後切片結果為「乙狀結腸癌末期」。

陳麗華分享另一起國外案例，一名73歲婦女同樣在肚臍有個2公分的凸出硬塊，原本婦人不以為意，沒想到後來硬塊爆漿、流膿，經醫師切片檢查後，確診為「漿液性卵巢癌晚期」。很遺憾的是，這兩起國內外相似的案例，皆在治療不久後離世。

對此，臺北癌症中心副院長趙祖怡解釋，容易從肚臍內表現出特徵的，稱之為「瑪麗約瑟夫修女結節」。他也強調，只要長在腹腔內的腫瘤，無論是原發性或轉移，這種結節的特徵就是「不會痛」，除非有強烈的發炎反應，否則摸起來只是有硬塊感，有點像石頭，所以很容易忽略，醫師更呼籲，若有摸到這樣的結節一定要特別當心。

(中時新聞網)