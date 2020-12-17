日本動畫《鬼滅之刃劇場版-無限列車篇》在台灣上映，創下票房好成績，但各地戲院卻發生多起盜錄事件，雖代理商木棉花一再呼籲此為違法行為，且恐會危及台灣片商未來代理日本動畫的權利，但盜錄事件仍不間斷。曼迪傳播今（17）日宣布，受盜錄事件影響，已有一部動畫電影遭日本片商延期上映。

曼迪傳播副總經理金啟華表示，日本片商本願意讓台灣優先於其他亞洲地區上映動畫電影，但今年10月曼迪傳播代理的《Fate／stay night [Heavens Feel] III.春櫻之歌》上映時，就有盜錄事件傳出，加上《鬼滅之刃劇場版-無限列車篇》上映後的多起盜錄事件，即便代理商積極呼籲，還是無法消除日本動畫商的疑慮。

金啟華表示，此回受延期上檔的動畫電影為《Fate／Grand Order-神聖圓桌領域卡美洛-Wandering; Agateram》，日本片商取消台灣原可早於其他海外地區上映的優待，將電影延後至明年3月5日才有機會在戲院公開。期盼大眾不要再盜錄，造成他國片商觀感不佳。

木棉花表示，目前《鬼滅之刃劇場版-無限列車篇》盜錄事件超過3百起，主要都是透過網路傳播，木棉花均會截圖存證提供給日本片商與警方，並請盜錄者下架影片並刪文。

木棉花再次提醒大眾，分享、散佈正片全片影像連結等都將觸法而涉及民刑事責任，且任何有申請會員就能免費觀看電影全片的非正版影音平台，只要點擊就將有被木馬病毒攻擊的風險。如發現違法行為，請盡快轉告代理商，勿轉載而以身試法。

(中時 )