漫畫家韋蘺若明以台灣殯葬業為主題，繪製職人漫畫《送葬協奏曲》，奪第14屆日本國際漫畫大賞首獎。(摘自官網)

漫畫家阮光民改編作家吳明益的小說《天橋上的魔術師》為漫畫，透過畫筆再現中華商場。(摘自官網)

日本外交部主辦的第14屆國際漫畫賞，16日晚間公布得獎名單，臺灣漫畫在來自世界各國的383件作品中脫穎而出，勇奪金賞、銀賞及銅賞。其中，由漫畫家韋蘺若明以臺灣殯葬業為主題的職人漫畫《送葬協奏曲》摘下金獎，她表示，開心獲獎外，也希望藉此促成更多合作機會。

韋蘺若明表示，日本有以棋士為主角的《棋靈王》、以拳擊手為主角的《第一神拳》等作品，臺灣漫畫家的創作環境，卻多無法有足夠時間繪製深入的職人漫畫，在和《CCC創作集》合作協助下，費時約2年編寫劇本，進而繪畫、連仔，才完成《送葬協奏曲》。

《送葬協奏曲》描述一位拋棄高學歷光環的女孩，在逃家後任職殯葬業，藉由擔任禮儀師過程，看見眾生百態，也從中尋覓自我人生解答。為漫畫編寫，韋蘺若明曾實際訪問一位禮儀師，「剛好他和漫畫主角一樣，剛入行沒多久，第一天就歷經看見遺體等震撼教育，他面對工作的心態，幫助我揣摩主角心境。」

畢業於臺科大設計系的韋蘺若明，從小擁有漫畫夢，國小至高中便會自己嘗試繪製漫畫，大學畢業後任職遊戲美工，26歲為一圓漫畫夢而離職，逐一連載網路漫畫《家和萬事興》、《鬼要去哪裡？》等作，曾入圍金漫獎。

韋蘺若明表示，近年創作議題多和生死有關，「可能我正處在喜歡思考生命意義的階段。臺灣殯葬業滿特別的，採一條龍服務，以日本殯葬業者來說，則是有各階段專業分工。在創作過程中，我就像和主角一起成長一樣，不斷歷經死亡、別離，曾有一陣子因此很黑暗，但最後也能跟著劇情，看見生命堅韌的一面。」

除《送葬協奏曲》外，臺灣則另外有漫畫家阮光民以《天橋上的魔術師圖像版：阮光民卷》獲得銀賞，漫畫家D.S.以《百花百色》獲得銅賞。本屆共有61個國家地區、383部作品報名參賽，選出金賞1名、銀賞3名及銅賞11名，共15項獎項。因為疫情因素，頒獎典禮將預定於明年2月首次以線上方式舉辦。

駐日本臺灣文化中心表示，為在日本推廣臺漫，拓展臺灣文化內容產業市場，11月20日起與文策院在東京合作辦理的「臺灣漫畫夜市」展覽，將臺灣原創漫畫介紹給日本民眾。本屆得獎的三部作品皆在展覽中有介紹，期待藉由臺灣漫畫家獲獎的資訊，吸引更多人感受臺灣原創漫畫的魅力。

(中時 )