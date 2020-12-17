偶像女團SKE48出身的三上悠亞，退團後轉戰AV界人氣更旺，還獲封為「暗黑界最強天后」，不時就在社群網站放送美照，日前她開心曬出拿著水瓶的甜美外出照，未料卻被部份網友意淫成手拿假陽具，讓好脾氣的她忍不住動怒開罵變態。

照片中，三上悠亞戴著棒球帽，身穿小熊圖案水藍色帽T走甜美風，只見她手拿著粉紅色保溫瓶，寫下：「今天好冷」，搭配無辜可愛的表情，看來對於寒冷天氣相當無奈。沒想到，該則貼文卻引來部份網友腦補意淫，把保溫瓶聯想到假陽具，在留言處留下性暗示或猥褻評論。

三上悠亞拿著保溫瓶被意淫，讓她認不住發怒。（圖／翻攝自推特）

對此，三上悠亞就看不下去，難得動怒在留言處批：「說看起來像假陽具的真的是變態腦！明明只是可愛的保溫瓶」，雖有不少粉絲力挺她「一看就是水瓶啊」、「說像的人是都沒用過嗎？就是一群色狼」。

未料，三上悠亞生氣發文後，又吸引更多人留言「幾乎所有人看到都想到假陽具吧」、「我以為大家想的都一樣」、「我也想了一會兒，但我保持沉默」、「對不起，乍一看，我也想到那部份了」，意外又掀起熱議。

(中時新聞網)