大陸台商圈的微信群，17日廣傳一份大陸航空公司關於核酸檢測報告的通告，署名大陸的中國國際航空公司及深圳航空台灣分公司，提醒旅客在登機前提交核酸檢測陰性證明時，若該報告出現「武漢肺炎」字樣，將視為無效。

兩岸的航班，從10月12日起，規定在登機前，須檢附三天內的核酸檢測陰性報告。大陸國航及深圳航空的台灣分公司17日發出一份〈關於核酸報告禁止有『武漢肺炎』字樣的提醒〉，明文指出：「提醒旅客，相關旅客，相關檢測專案是針對2019新型冠狀病毒(covid 2019)，如果檢測報告上出現『武漢肺炎』字樣，將被視為無效，直接影響旅客行程及通關事宜，請務必通告旅客此項規定。」

大陸視「武漢肺炎」稱法為禁忌，因認為這有汙名化武漢之嫌，會讓外界認為病毒來源地就在湖北武漢。大陸外交部曾稱，「現在就病毒起源下確定性的結論，沒有科學證據，也有違科學精神」。

(旺報 )