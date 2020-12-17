為持續培植台灣的VR內容開發團隊，並讓團隊能在技術資源及銷售平台的協助下成長，宏達電宣布與高雄市政府經發局合作，第四季成功輔導7款國內新創團隊作品在高雄「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」上架，今年度累計成功輔導共14款作品上架「VIVELAND 奇點站」，更有6款遊戲成功外銷國際登上宏達電全球VR內容平台VIVEPORT Arcade。

宏達電表示，「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」於前年10月成立，是目前國內唯一提供VR創新作品展示的舞台，至今已有「繪聖」、「獨角獸娛樂」、「愛吠的狗」、「樂美館」、「方兔互動娛樂」等多個團隊加入，透過奇點站，遊戲開發團隊可直接與消費者接觸，獲得最即時的回饋，進而優化產品、創造營收，建構最符合市場的商業銷售模式。

宏達電表示，與高市府經發局合作的新創輔導計畫將持續發掘國內VR新創團隊及人才，不僅提供免費上架機會、票務及場域服務、行銷活動宣傳及曝光，也有機會獲得宏達電VIVEPORT全球性平台上架與VR室內遊樂場VIVELAND多國通路上架銷售機會。

宏達電指出，第四季輔導並在「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」上架7款遊戲，包含親子遊樂魔法遊戲、雙人射擊競技挑戰、豐富故事的冒險遊戲、結合文化教育有如置身四合院鬼屋的恐怖遊戲，及第一人稱視角射擊反恐等內容。

(工商 )