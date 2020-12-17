據知情人士透露，美國國會即將就第二套總額9,000億美元的疫情紓困方案達成協議，方案重點包括每人600美元紓困支票與每周300美元的失業補助，兩黨將力拚周五通過。

美國國會助理與幕僚指出，眼見臨時支出法案即將於周五屆滿，通過第二套紓困方案迫在眉睫下，美國兩黨議員有所讓步，因此近期達成協議的機率非常高。

參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周三表示，「我們在達成敲定疫情新紓困方案的目標獲得重大的進展，預計將能獲得兩黨的同意。我們疫苗配送需要經費，保障就業的薪資保護計畫（PPP）需要展延，失業勞工也需要援助。」

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也指出，「目前接近達成協議，但紓困措施將不僅於此，民主黨想要做更多，現在只能等新總統拜登上任再來談。」

拜登週三在宣布提名布塔朱吉（Pete Buttigieg）為運輸部長的記者會上表示，目前新紓困案的談判進展「令人振奮」，並肯定兩黨的努力，但他也預告明年上任後將推出額外的紓困措施。

儘管細節還有待磋商，但兩黨已同意9,000億美元新紓困方案的大致內容，包括對民眾直接發每人約600美元的紓困金、失業勞工提供每周300美元的聯邦失業補助，以及對企業提供逾3,000億美元的補助。

參議院民主黨第二號人物德賓（Dick Durbin）表示，參議院原本目標在週三達成協議，並在週四開始投票，以趕在國會休會前通過，但是考量時間相當緊迫，通過的可能性不高。

目前兩黨的紓困方案係與短期支出方案包裹進行，因此假如無法在周五午夜的大限前交付兩院表決，就需要制定另一個權宜支出方案，才能避免聯邦政府關門。

紓困案攸關許多美國人的生計，一些失業救濟措施若未延長，聖誕節後將有逾1,000萬美國勞工失去失業救濟補助。

(工商 )