當全世界都在探討，中美貿易戰重整了全球供應鏈、重塑了全球價值鏈，中央研究院今（17）日公布的「人文及社會科學學術性專書獎」得獎名單，五位獲獎者之一的中央研究院社會學研究所研究員吳介民著作《尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義》，連中研院長廖俊智都讚許「別具意義」，因為作者從記錄片的編製開始，以全球價值鏈的視野出發，數十年磨成一劍出書，突顯了臺商協助中國對抗全球價值鏈霸權的重要角色。

中研院指出，此書探討中國向資本主義轉化過程中，地方政府如何與外資合組成長聯盟，參與價值利益分配，臺商居中的角色圖像。獎項評審團指出，中國發展模式與日本、韓國和臺灣的發展軌跡迥然不同，此書深化對於東亞國家發展模式的理解，是當代中國研究經典之作。

《尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義》2019年4月出版，由國立臺灣大學出版中心出版，看似學術研究專書，仍然現在已經二版，且書名看似探討中國，事實上台商才是要角。作者吳介民表示，剖析中國發展優點與弱點，臺灣才能更加自信、平衡地評估自身經濟現狀與出路，他也說，當年曾發下豪語：「會用5年、10年去尋找答案」，想不到25年後才出版此書回應當時提出的諸多問題。

中央研究院表示，「人文及社會科學學術性專書獎」在國內人文社科領域深具指標性意義，歷屆得獎作品均引起國內外學者與社會大眾正面迴響，也是國內外學術專書榮譽的風向球。今年邁入第九屆，評審從38件申請案中選出5本專書，其中包括2本英文著作、3本中文著作，主題涵蓋社會學、歷史學、哲學、中國文學及語言學。評審指出，本屆獲獎專書對理論發展貢獻卓越，且在實務層面也具備相當大的社會影響力。

廖俊智在頒獎致詞時表示，5位獲獎人，每位得主可獲60萬元獎金及獎牌1面，希望藉由設立專書獎項，激勵國內從事人文研究的學者投入專書寫作，累積人類知識基礎。

(工商 )