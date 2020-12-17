耶誕節將至，菲國各商場、教堂湧現人潮。菲律賓衛生部官員警告，耶誕節假期後各地2019冠狀病毒疾病確診病例將遽增，馬尼拉都會區每天新增確診數可能達到現在的10倍。

菲律賓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診病例連日攀升，今天通報新增確診1470例、17人不治，累計確診病例45萬4447例，共8850人病逝。

菲律賓衛生部今天邀集學者專家，舉行「預計假期後2019冠狀病毒疾病病例遽增」線上記者會。

衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）說，一週來，菲律賓各地確診病例持續增加；馬尼拉都會區逾半數城市新增病例呈攀升趨勢，其餘城市疫情緩和幅度也放緩。若疫情未受控制，耶誕節期間或假期後，菲國確診病例將大幅攀升。

她說，近來民眾對抗疫規範遵從度明顯下滑，尤其是購物中心、商圈、教堂等區域，包括馬尼拉市迪維索瑞亞市場（Divisoria）和中部大城宿霧市（Cebu）子夜彌撒。「人們仍然戴口罩，但顯然他們不再遵守保持社交距離的規定」。

維赫利說：「（菲國病例數將）遽增已無庸置疑，問題是何時及增長幅度。」

近來大馬尼拉地區每天新增約200到500例新型冠狀病毒確診病例。維赫利說，若不積極行動遏止疫情傳播，1月底前，馬尼拉都會區每天新增病例可能達4000例，醫療系統恐將不堪重負。

她籲請各級政府「高度警戒」，建立預警和迅速應變系統以即時發現並遏止群聚感染發生。

另外，世界衛生組織（WHO）西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）今天在疫情簡報記者會上呼籲各國民眾在耶誕和新年期間「不要擁抱或大規模群聚」，以減少病毒傳播，保護家人和社區。

他也籲請西太平洋區各國政府，加強監控現行防疫機制難以發現是否染疫的群體，以儘早發現群聚感染跡象。

(中央社)