共同社17日報導，日本政府18日將在內閣會議上，敲定有關飛彈防禦的新文件。關於在對方國家疆域內阻止以日本為目標的彈道飛彈的「對敵基地攻擊能力」，新文件中放棄了寫明擁有該能力，但寫入將開發能從敵方射程圈外實施攻擊的「防區外飛彈」。繼自民黨之後，公明黨17日批准了文件草案，政府因此認為在內閣會議上決定的條件已成熟。

據報導，日本政府計劃著眼於今後政策可能轉換為擁有對敵基地攻擊能力，加緊開發防區外飛彈。報導指出，菅義偉政府在不明確展示有關對敵基地攻擊能力的政治判斷之情況下，就切實推進強化防衛力，該姿態有可能引發爭論。

所謂對敵基地攻擊，指的是在敵方發射飛彈之前就摧毀其發射場，其實就是先發制人攻擊。對於擁有該攻擊能力，不少看法擔心會脫離日本作為國策的專守防衛原則。

公明黨17日在外交安全保障調查會和安全保障小組的聯席會議上，批准了上述文件草案。黨內對對敵基地攻擊的異議根深蒂固，但文件草案未寫入擁有該能力，僅表述為「繼續就強化威懾力進行探討」，該黨對這一政府應對給予肯定。公明黨也不把防區外飛彈視作問題。自民黨在16日的總務會上通過了該文件。

文件草案強調，為了在確保自衛官安全的同時，有效阻止試圖進攻日本的艦艇，需要長射程飛彈，還寫入將安裝在陸地、戰機、護衛艦等「多種多樣的平台」上。

文件寫明，作為放棄在山口、秋田兩縣部署美製新型陸上飛彈攔截系統「陸基神盾系統」計劃的替代方案，將新造2艘神盾艦，由海上自衛隊負責運用。還寫了在神盾艦上附加的功能和設計上的工夫等細節是今後的探討課題。

(中時 )