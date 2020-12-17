上周美國原油庫存水位下降，美國紓困案有望達成協議，亞洲原油需求強勁，加上美元跌至2年半低點也助攻油價，17日國際油價觸及9個月高點。周四倫敦布蘭特期油漲14美分，來到每桶51.22美元，盤中曾觸及51.90美元，美國西德州中級原油期貨漲20美分達48.02美元，一度衝高到48.59美元，兩大原油期貨雙雙攀抵3月初來新高。

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