需求強、美元弱 油價觸及9個月高點 22:102020/12/17 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周美國原油庫存水位下降，美國紓困案有望達成協議，亞洲原油需求強勁，加上美元跌至2年半低點也助攻油價，17日國際油價觸及9個月高點。周四倫敦布蘭特期油漲14美分，來到每桶51.22美元，盤中曾觸及51.90美元，美國西德州中級原油期貨漲20美分達48.02美元，一度衝高到48.59美元，兩大原油期貨雙雙攀抵3月初來新高。 美元跌低 金價觸及1個月高點 美元趨弱 陸連五月減持美債 (工商 ) #觸及 #油價 #美國 #需求強 #美國原油庫存 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣未來頻寬需求大 中華電信規畫3年新投資3條國際海纜 10:142020/12/17 財經 防禦需求強勁 伊斯蘭債續熱 04:102020/12/17 投資理財 《商情》預估需求增加 拉抬紐約棉花走堅 10:002020/12/17 財經 《國際油價》庫存量減 美油期貨微漲 10:002020/12/17 財經 強強聯手 高鐵結盟搶攻萌商機 04:102020/12/17 生活新聞 《商情》憂供不應求 支撐國際鐵礦石價格走強 11:252020/12/17 財經 陸港觀盤－經濟復甦加速 股市轉折點還沒到 04:102020/12/17 全球財經 《國際經濟》重啟防疫限制 美國12月商業活動放緩 12:162020/12/17 財經 《國際金融》歐洲疫苗有進度 歐股高檔盤旋 17:222020/12/17 財經 比特幣首破2萬美元創新高 規模10億大鯨魚浮出水面 09:072020/12/17 財經 《半導體》營運展望轉佳 華泰放量穩揚 12:332020/12/17 財經 財經熱門新聞 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 台積叛將爆陸廠殺進7奈米 驚洩5奈米現況 - 財經 台積電調薪20％背後盤算 那一天員工都收到這封信 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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