美國紓困案談判有進展，聯準會維持寬鬆並承諾持續注資直到經濟復甦，美元指數跌勢擴大，帶動國際金價17日上漲。倫敦現貨金價周四漲0.5％，來到每盎司1,874.14美元，早盤一度觸及1,882.6美元的1個月高點；紐約期金漲1.1％，來到每盎司1,878.5美元。分析師表示，若央行持續容忍通膨升溫，會進一步拉低實質利率，有助降低持有黃金的機會成本。

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