美元跌低 金價觸及1個月高點 22:102020/12/17 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國紓困案談判有進展，聯準會維持寬鬆並承諾持續注資直到經濟復甦，美元指數跌勢擴大，帶動國際金價17日上漲。倫敦現貨金價周四漲0.5％，來到每盎司1,874.14美元，早盤一度觸及1,882.6美元的1個月高點；紐約期金漲1.1％，來到每盎司1,878.5美元。分析師表示，若央行持續容忍通膨升溫，會進一步拉低實質利率，有助降低持有黃金的機會成本。 需求強、美元弱 油價觸及9個月高點 美元趨弱 陸連五月減持美債 (工商 ) #金價 #觸及 #每盎司 #跌低 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》空頭回補 激勵LME期銅升至近8年高點 10:002020/12/17 財經 《商情》聯準會維持鴿派 紐約期金收漲 10:002020/12/17 財經 《國際金融》歐洲疫苗有進度 歐股高檔盤旋 17:222020/12/17 財經 比特幣首破2萬美元創新高 規模10億大鯨魚浮出水面 09:072020/12/17 財經 匯率操縱國觀察名單沒在怕 新台幣連四貶 16:202020/12/17 財經 《商情》憂供不應求 支撐國際鐵礦石價格走強 11:252020/12/17 財經 《國際金融》樂觀商業數據＋疫苗希望 歐股連三漲 09:262020/12/17 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走強 14:492020/12/17 財經 在岸人民幣收升43個基點 17:302020/12/17 財經 華邦1Gb LPDDR3的高效能和低耗電優勢 成為清微智能最新AI影像處理SoC的理想選擇 10:142020/12/17 財經 《美股掃瞄》靜待新激勵案過關 那斯達克再創新高 08:352020/12/17 財經 財經熱門新聞 台積叛將爆陸廠殺進7奈米 驚洩5奈米現況 - 財經 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 對叛將梁孟松評價如何？台積電董事長張忠謀這麼說.... - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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