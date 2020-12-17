國民黨革實院長羅智強也接力聲援，表示「自首我＋1」，明天將到台北市警局信義分局自首。（摘自羅智強臉書）

醫師蘇偉碩因公開發表萊劑對人體有害的言論，遭衛福部提告，警方要求蘇到案說明，引發「查水表」爭議。為聲援蘇偉碩，核四公投領銜人黃士修今天發起萬人自首運動，自稱轉貼蘇偉碩文章，違反社會秩序維護法，並到台北市警局中正一分局「自首」，國民黨革實院長羅智強也表示「自首我＋1」，明天將到台北市警局信義分局自首。

遭衛福部告發的醫師蘇偉碩今天表示，蔡英文總統在2009年曾領導反毒牛大遊行，當時都可以稱萊牛是毒牛，他用科學證據證明萊豬是毒豬，並無不實。為聲援蘇偉碩，核四公投領銜人黃士修今天發起萬人自首運動。

黃士修下午到台北市警局中正第一分局「自首」，成為自首運動第一號。黃士修說，自己曾轉貼蘇偉碩的文章「《萊豬就是毒豬》的十個科學證據」，蘇被衛福部告發違法，那他也涉嫌散布謠言，違反社會秩序維護法，願意接受裁判。

國民黨革實院長羅智強也接力聲援，表示「自首我＋1」，明天將到台北市警局信義分局自首。羅智強說，當年喊「毒牛」的民進黨，今天要求說「毒豬」的蘇偉碩拿出「萊劑有毒」的證據，台灣人民真的不懂，當年民進黨對萊克多巴胺這麼多攻擊，不就是證據？

羅智強說，還是蔡英文要辯解，當年你講「毒牛」是抹黑造謠，亂扯一通？民進黨若有本事，就把羅智強和反萊豬的七成台灣人民都抓起來，只是要抓之前，不要忘了順便把蔡英文也抓起來。

此外，台中市議員羅廷瑋發現民進黨官網仍有2009年蔡英文反毒牛反美牛的說法，羅廷瑋認為，依相同邏輯，蔡英文也違法，他明早也將陪同羅智強前往信義分局告發蔡英文散播食安謠言。

(中時 )