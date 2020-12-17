因演出電視劇《愛上女主播》走紅的41歲韓國女星蔡琳，今(17日)被韓國媒體爆料已離婚小2歲大陸男星高梓淇，6年異國婚姻正式破局。繼蔡琳在IG發文回應，稍早高梓淇也在微博以23字認了離婚說，真心祝福「禮物媽媽」一切安好。

蔡琳當年因為演出陸劇《李家大院》相識，並於2014年公開戀情、結婚，蔡琳更在結婚的第3年，為高梓淇生下兒子。據悉，兩人的兒子暱稱就叫「禮物」，才剛滿3歲。

蔡琳被爆與高梓琳離婚，早前就在IG上傳一張側臉照，並寫下「我不是那種通過解釋很多來求得理解的性格，我的人生只是默默地盡最大努力生活。」隨後高梓淇也打破沉默，PO文認了與蔡琳情已逝，「真誠的感謝，真心的祝福，願不被打擾、一切安好『禮物媽媽』」。

其實在今年1月份時，就有網友爆料蔡琳、高梓淇已分居1年多，主因是蔡琳得了產後憂鬱症，希望老公陪自己回韓國生活遭拒，小倆口也因此隔閡日漸加深，種下離婚導火線。另外，蔡琳前經紀人也透露，蔡琳夫婦在今年上半年就辦妥離婚手續，目前蔡琳人在韓國。

(中時新聞網)