美國麻州證券主管機關16日控告熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood），指稱該公司以遊戲式的手法和其他強力推銷手段，鼓勵沒有投資經驗的新手多多進行交易，並且未盡義務保護投資人。

麻州證券部在24頁的起訴狀指出，羅賓漢未能保護投資人和其資產，違反麻州法令和規範。羅賓漢沒有盡到券商之忠實義務（fiduciary duty），讓麻州的投資人陷入「沒有必要的交易風險」。

證券部指稱，羅賓漢採用遊戲化的策略，例如用戶執行交易後螢幕會撒下五彩紙屑等手法，持續向用戶展開猛烈的行銷攻勢，刺激投資人進行更多交易。

此外，證券部亦指控羅賓漢未能盡力維護平台系統，以致2020年發生數十次系統失靈或當機，而且該公司允許沒有投資經驗或經驗不足的客戶進行複雜的交易。

羅賓漢否認麻州主管機關的指控，其發言人透過聲明稿表示，羅賓漢將積極為公司辯護。「數百萬人透過羅賓漢平台執行首次投資交易，公司持續專注於服務客戶。羅賓漢是自我導向的券商，公司不提供投資建議。」

羅賓漢亦在聲明稿中指出，過去數個月來，羅賓漢致力提升平台規模，並確保在用戶需要的時候能提供服務。此外，公司也大幅改善選擇權交易，增加安全機制和強化資訊。

麻州證券部打算對羅賓漢祭出多種裁罰，包括罰款、獨立覆核報告，以及賠償受害的投資人。

羅賓漢是新冠肺炎疫情的贏家之一，該公司在1月至4月之間新增300萬名用戶，成長率高達30％。羅賓漢以免費交易為號召，且平台對使用者友善，格外受到年輕人和投資新手青睞，成軍不到10年便累積超過1,300萬名客戶。該公司的估值已經躥升至112億美元。

(工商 )