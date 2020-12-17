庫存水位降 LME期銅漲至近8年高點附近 22:192020/12/17 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倫敦金屬交易所（LME）銅庫存降至9月來新低，加上聯準會承諾會持續注資市場，美國紓困案有過關希望，LME期銅17日價格勁揚，來到近8年高點附近。LME3個月期銅周四大漲1.1％至每噸7,923.5美元，逼近上周五觸及的7,973.5美元，該價位為2013年2月來最高點。分析師說，投機買盤推高銅價，可能會迎來回檔修正，只是時間遲早問題。 量縮整理格局 台股漲多拉回 傳產股出頭天 千金有影 (工商 ) #LME #期銅 #庫存水位 #漲至 #倫敦金屬交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－永豐金證券 合晶 Q4營運戰高峰 04:102020/12/17 證券．權證 《類股》比特幣再飆天價 板卡族群噴高 10:002020/12/17 財經 《電子零件》聯茂中長期前景樂觀 外資續喊買 11:252020/12/17 財經 《商情》憂供不應求 支撐國際鐵礦石價格走強 11:252020/12/17 財經 投信連買 作帳＋作夢行情啟動 04:102020/12/17 證券．權證 《商情》空頭回補 激勵LME期銅升至近8年高點 10:002020/12/17 財經 《集中市場》三大法人買超27.38億元 待量不追高 15:232020/12/17 財經 《鋼鐵股》中鴻盤價連7漲 Q1續看漲 16:312020/12/17 財經 專家傳真－2021年我國經濟成長動能 半導體業領銜擔綱 04:102020/12/17 專題周報 《期貨》三大期指全開高 1月台指期漲31點 08:522020/12/17 財經 賀鳴珩：稅、費難題有解 權證拚雙喜臨門 04:102020/12/17 財經要聞 財經熱門新聞 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 台積叛將爆陸廠殺進7奈米 驚洩5奈米現況 - 財經 台積電調薪20％背後盤算 那一天員工都收到這封信 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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