倫敦金屬交易所（LME）銅庫存降至9月來新低，加上聯準會承諾會持續注資市場，美國紓困案有過關希望，LME期銅17日價格勁揚，來到近8年高點附近。LME3個月期銅周四大漲1.1％至每噸7,923.5美元，逼近上周五觸及的7,973.5美元，該價位為2013年2月來最高點。分析師說，投機買盤推高銅價，可能會迎來回檔修正，只是時間遲早問題。

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