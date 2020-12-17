自從今年9月打完夏季挑戰賽冠軍戰後，裕隆「男模」呂政儒先後缺席Molton盃與花蓮觀護盃兩個盃賽，如今總算在本季第5場例行賽宣告傷癒復出，沒想到他的復出賽焦點，卻被隊友林宜輝搶光，因為林宜輝17日攻下生涯新高32分。

不過裕隆仍靠身為隊長的呂政儒傷癒復出帶動，最後以81比65輕取台灣銀行，裕隆總教練邱大宗說：「有了男模隊長歸隊，提供全隊穩定的『底氣』，還有宜輝首節高命中率帶動，我們才有辦法贏球。」林宜輝光在首節就進帳11分。

「我很清楚自己單場得分最高是28分，所以看到自己先是追平生涯最高，我並沒有強求一定要破紀錄，反正有空檔就出手，也就順勢命中了，」林宜輝說，「我猜大概對方有做情蒐，因為我前場怎麼都投不進，所以今晚他們都放給我投。」

儘管自己本季首次上場的焦點都被林宜輝搶光，呂政儒賽後仍表示，第1場回來還是相當興奮，也算帶給全隊正向加分，但他今晚投7中1，招牌三分球更是投3中0，「我當前狀況就像你們看到的這樣，反正我會慢慢調整，逐漸增加強度。」

至於仍少洋將艾爾文助陣的台銀，總算有了好消息，台銀總教練陳國維表示，「艾爾文上午已經出關，且去量過身高，下午也先去我們台銀球場看看環境，今晚有來和平館感受一下氣氛。我們預計周六確定登錄他，能打多少時間還須觀察。」

(中時 )