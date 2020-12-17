東港魚市場日前出現「三不像鮪魚」，眼睛像黑鮪魚、身形像黃鰭鮪，但腹鰭又像大目鮪，連在漁會服務40年的總幹事林漢丑也被考倒、不知其真實身分，只能在臉書發文分享趣談，而該鮪最後以每公斤850元高價賣出，船長樂開懷。

林漢丑日前發文「三不像鮪魚東港魚市場現蹤」指出，東港魚市場14日上午拍賣時，出現一尾三不像鮪魚，眼睛體重像「黑鮪魚」、身形及胸鰭像「黃鰭鮪」，但腹鰭又像「大目鮪」。到底是算哪種鮪魚？這尾三不像鮪魚，重133公斤，由琉球籍漁船在小琉球西方海域捕獲，最後以每公斤850元賣出。

「真的不知道牠叫什麼名字！」林漢丑笑說，現在不是黑鮪迴游季節，而若要說是黃鰭鮪，但體型又沒那麼大，現在只能說，這在捕魚界真的是第一次看到，連他在漁會服務40年也是首見，所以只好俗稱牠為三不像鮪魚。

三不像鮪魚在林漢丑於臉書發文後，引起熱議，網友除說「考倒老師傅」外，也有人笑稱「吃，就對了」，還有搞笑回應「一定要問牠媽媽，可能混到」等，意外掀起三不像鮪魚討論潮。

而三不像鮪魚不但在網上引發關注，捕獲該鮪的洪姓船長更是開心不已，該鮪最後以每公斤850元賣出，換算後，整隻鮪魚可賣到11萬3050元，雖然沒有黑鮪平均每公斤逾千元的高價，但比黃鰭鮪每公斤5、600元高，也算是賺到一筆。

(中時 )