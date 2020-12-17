強烈冷氣團導致日本海一側下大雪，新潟、群馬縣境內高速公路昨晚起受阻，今天上午約1000輛車受困雪中。有受困駕駛表示，由於沒水和食物，只好喝融化的雪水。

自衛隊接獲新潟縣政府求援後於傍晚抵達，但還不知如何疏散受困車輛。

日本放送協會（NHK）報導，從昨晚開始，新潟縣下大雪，積雪量破紀錄。大雪封路，新潟縣內的高速公路「關越自動車道」許多車輛受困，到今天晚上還無法解決。新潟縣政府向陸上自衛隊請求出動救援，陸上自衛隊於傍晚5時半左右抵達關越自動車道的交流道區，正與相關單位協商如何排解車輛受困及確保車內民眾的安全。

日本警方表示，今天中午左右，估計關越自動車道上行的車輛約750輛、下行的車輛約350輛受困在雪中。後來利用機械陸續將埋在雪中的車輛拖出，誘導到高速公路外圍。

因還有許多車輛受困雪中，陸上自衛隊員傍晚抵達關越自動車道的交流道區評估情形，準備將新潟縣政府備妥的食物、汽油、毛毯等運至車輛受困處。

除了陸上自衛隊員，日本國土交通省（交通部）北陸地方整備局也出動緊急災害對策派遣隊的6名隊員，帶著除雪用機械6台前往救援。

報導說，在新潟縣南魚沼市，汽車駕駛人在車內受困雪中的時間長，感到身心疲困。南魚沼市接獲新潟縣政的請託，將六日町的南魚沼市民會館當成臨時收容處，安頓這些駕駛人。另外，湯澤町也是受到新潟縣的請託，陸續為受困雪中的民眾安排下榻處，目前町內的飯店與旅館約可確保120間房間。

在南魚沼市的關越自動車道上行路線鹽澤石打交流道附近，有一名受困車輛的男性駕駛拍攝厚厚積雪阻路的照片傳出。這名男士表示，昨天下午6時左右成列的車隊就停滯不前，因沒水和食物，所以喝融化的雪水。

這名男士說，車子動彈不得，何時會有救援物資抵達、何時能恢復通車都不知道，當務之急是解決吃的問題。他還說，擔心晚上太冷，希望有人送來毛毯，要在這種情況下度過兩晚，內心很恐懼，感覺有生命危險。

日本氣象公司Weather Map表示，預料北日本到東日本的日本海一側18日夜晚到20日之間又會下大雪，呼籲民眾要嚴防因積雪或路面凍結所造成的交通阻塞，也要嚴防雪崩。

(中央社)