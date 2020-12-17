冬天是盛產柳丁的季節，台南市長黃偉哲為了拚台南的小農銷售，第五度化身購物專家，17日再度登上東森購物「東森農場」節目行銷「台南老欉東坡丁」，東購董事長王令麟為了響應公益，支持台灣農民，加碼回饋50％東森幣，黃偉哲「叫賣哥」實力果然不俗，LIVE節目一開檔，總計36萬顆柳丁火速完銷。

這次販售的柳丁皆產自台南東山鄉，嚴選20年老欉的原生品種柳丁，汁酸甜口感比例絕佳，一箱足重15公斤，約110到130顆，東森價619元。

黃偉哲行銷台南農產不遺餘力，從關廟鳳梨、愛文麻果、麻豆文旦到東山龍眼乾，這次已是第五度到東森購物台替台南農產助力行銷，而且每次銷售都引起會員瘋搶、瞬間秒殺。這次行銷台南柳丁，黃偉哲還特別邀請第四屆百大青農得主劉家峻一同到節目中介紹台南東山柳丁的特色。

黃偉哲表示，台灣柳丁產區，主要分佈台灣南部（嘉義、雲林、台南），以台南東山為種植數量最多超過600公頃，東山柳丁產區鄰近烏山頭水庫，水源地水質好，因早晚溫差大，且山坡地種植，排水能力好，因此果肉細、含水量低、糖度高，香氣濃郁、酸甜適中，雖然柳丁吃起來酸中帶甜，但它其實是健康的鹼性食物，且營養豐富，是很好的水果選擇！

這次推出的「台南老欉東坡丁」是嚴選20年老欉，原生品種所出產的柳丁，不使用除草劑及制酸劑，具有最完美的酸甜比例口感。黃偉哲說，制酸劑是一種植物賀爾蒙，會讓水果原味盡失及天然酵素消失，若呈現的口感是很甜，那肯定是用了制酸劑。

另市面上所販售的柳丁多為（特大）25號、（大）23號、（中）21號、（小）19號等多種等級，這次東森農場精選採用（中）21A，俗稱「雞蛋丁尺寸」，這等級為果汁含量及果粒大小很適中，非常適合即食及現榨飲用，而且東森銷售柳丁裝箱前，都必須經過（洗滌、風乾、分級）等三步驟，品質絕對有保證。

東森購物寵愛會員，「東森農場」今天與台南市推出的「台南老欉東坡丁」，東森價619元，就能把一箱15公斤的台南老欉東坡丁帶回家，同時再回饋50％東森幣。

(工商 )